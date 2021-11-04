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Историк Понасенков: сериалы отупляют и делают людей примитивными

Историк Понасенков: сериалы отупляют и делают людей примитивными

Москва, 4 ноября. Публицист и историк Евгений Понасенков, известный в сети как Маэстро, заявил, что сериалы делают и без того невежественное население попросту примитивным, в то время как молодые умы нужно насыщать «классикой и настоящей эстетикой».

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