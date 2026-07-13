Слухи о покупке замка в Грязях, гостевой брак и роман с ассистенткой: как живет Леонид Якубович

Имя Леонида Якубовича регулярно оказывается в центре громких обсуждений: в Сети то и дело всплывают слухи о покупке им загородного замка Аллы Пугачевой за миллиард рублей, деталях его гостевого брака и требованиях зрителей закрыть капитал-шоу «Поле чудес».