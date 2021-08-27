РЕН ТВ стали известны выявленные нарушения в больнице Ярославля

Появились первые подробности о выявленных нарушениях в больнице Ярославля, где произошел пожар. По данным системы "Спарк", внеплановая проверка МЧС больницы №3 в марте 2020 года выявила множество нарушений, которые не были устранены в течение года.
Появились первые подробности о выявленных нарушениях в больнице Ярославля, где произошел пожар. По данным системы "Спарк", внеплановая проверка МЧС больницы №3 в марте 2020 года выявила множество нарушений, которые не были устранены в течение года.
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