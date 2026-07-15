Александр Вучич посетил Киев, выступив за поддержку Украины без подписания итоговой декларации саммита

Президент Сербии Александр Вучич принял участие в саммите Украина — Юго-Восточная Европа в Киеве. Во время визита он выразил поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, а также пообещал содействие в восстановлении одного из пострадавших городов.
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