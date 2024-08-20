Чистая прибыль МФК сократилась на 20% в первом полугодии

Суммарная чистая прибыль микрофинансовых компаний (МФК) составила 8,96 млрд рублей, что на 20% меньше результата первых шести месяцев 2023 года, подсчитал «Коммерсантъ» на основе данных из отчетностей МФК по ОСБУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии