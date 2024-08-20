Чистая прибыль МФК сократилась на 20% в первом полугодии

Суммарная чистая прибыль микрофинансовых компаний (МФК) составила 8,96 млрд рублей, что на 20% меньше результата первых шести месяцев 2023 года, подсчитал «Коммерсантъ» на основе данных из отчетностей МФК по ОСБУ.