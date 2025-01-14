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Врач Белкина: для защиты от старения нужно сокращать количество простых углеводов

Врач Белкина: для защиты от старения нужно сокращать количество простых углеводов

Врач Светлана Белкина рассказала, какие меры позволяют предупредить преждевременное старение. Врач Белкина констатировала, что одним из самых эффективных доступных способов профилактики старения организма являются физические нагрузки.

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