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Последний раз канадский клуб выигрывал Кубок Стэнли 31 год назад. «Эдмонтон» идет андердогом в финале с «Флоридой»

«Эдмонтон» сыграет с «Флоридой» в финальной серии Кубка Стэнли-2023/24. Последний раз канадский клуб выигрывал Кубок Стэнли 31 год назад – «Монреаль» в 1993-м.

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