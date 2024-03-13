Собянин выделил грант на развитие венчурных инвестиций в Москве

Благодаря этим грантам компании увеличивают свои шансы на привлечение частных инвесторов Мэр Москвы Сергей Собянин выделил грант Фонду развития венчурного инвестирования столицы, как сообщает Агентство городских новостей «Москва».
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