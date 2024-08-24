Мемкоин Floki Inu (FLOKI) вырос на 52% с "черного понедельника"

Floki Inu (FLOKI) продемонстрировал рост цены на 52% после значительного падения 5 августа. Однодневные графики мем-монеты указывают на продолжающуюся тенденцию к росту, потенциально восстанавливая ее стоимость до уровней, наблюдавшихся до спада в конце июля.