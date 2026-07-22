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Царьград

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В Котласе продавец оштрафован на 60 тыс. за продажу алкоголя детям

В Котласе продавец оштрафован на 60 тыс. за продажу алкоголя детям

Котласский городской суд вынес приговор 60-летнему продавцу гипермаркета, признанному виновным в неоднократной розничной продаже алкоголя несовершеннолетним.

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