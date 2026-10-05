В Подмосковье задержали подозреваемых в незаконном лишении свободы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двоих предполагаемых организаторов и двоих управляющих "работным домом" в Подмосковье, а также вербовщика, которые удерживали людей в неволе и заставляли работать, угрожая оружием и электрошокерами.
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