МИД КНР: Пекин выступает против ограничения США законного права Китая на развитие под флагом конкуренции

Пекин, 18 марта /Синьхуа/ -- Пекин выступает против вмешательства США во внутренние дела Китая под предлогом защиты прав человека и системы ценностей, против ограничения США законного права Китая на развитие под флагом конкуренции, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.