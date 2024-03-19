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Китай

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МИД КНР: Пекин выступает против ограничения США законного права Китая на развитие под флагом конкуренции

Пекин, 18 марта /Синьхуа/ -- Пекин выступает против вмешательства США во внутренние дела Китая под предлогом защиты прав человека и системы ценностей, против ограничения США законного права Китая на развитие под флагом конкуренции, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

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