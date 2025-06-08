Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

6 182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Багира
    Вам  до  Соловьева,  как  до  луны  пешком. Знайте  свое  место - кто  вы  и кто  Соловев. Он  между  своими  репорта...«Максимальная сро...
  • Вадим Кузнецов
    Интересно, что Калифорния собирается кушать? Там не только дыра в бюджете, там еще и засухи и пожары круглый год, там...Морская пехота ид...
  • Сергей Александрович Шлыков
    Юрий Капустин, за Соловьева отдельный респект.«Максимальная сро...

Единственное в мире месторождение которое находиться в Сибири — что это значит для России?

Единственное в мире месторождение которое находиться в Сибири — что это значит для России?

Сибирь славится своими богатыми природными ресурсами, но среди них особое место занимает чароит - редкий сиреневый минерал, который встречается только в одном уголке планеты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Прекрасно, экспорт запретить, а продукцию из неё продавать только в России, пусть туристы приезжают к нам за покупками!👍👈👍😀
Ответить
16 час.
Anna Gaidukova
Я об этом камне уже много лет знаю. 25 лет назад купила себе браслет из чароита и серьги с кольцом. Обожаю этот минерал, но его все еще нет в списке других минералов по знакам зодиака.
Ответить
13 час.
наверх