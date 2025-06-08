Единственное в мире месторождение которое находиться в Сибири — что это значит для России?

Прекрасно, экспорт запретить, а продукцию из неё продавать только в России, пусть туристы приезжают к нам за покупками!👍👈👍😀

Anna Gaidukova

Я об этом камне уже много лет знаю. 25 лет назад купила себе браслет из чароита и серьги с кольцом. Обожаю этот минерал, но его все еще нет в списке других минералов по знакам зодиака.