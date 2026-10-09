«Облачные технологии» увеличили объем облигаций до 20 млрд рублей

Объем размещения облигаций компании «Облачные технологии» увеличен до 20 млрд рублей, номинал одной бумаги — 1000 рублей, купонный период — 30 дней, доходность привязана к ключевой ставке ЦБ.
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