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Аргументы и Факты

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На Земле началась сильная магнитная буря

На Земле началась сильная магнитная буря

На Земле началась сильная магнитная буря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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