В Рязани устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб мотоциклист

В Рязани в ДТП погиб мотоциклист. Авария произошла 11 октября на улице Маяковского.Авария произошла 11 октября около 09:50 у дома 49 по улице Маяковского.
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