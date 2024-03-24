🎗️ На Южном моле свечами выложили надпись “Сочи скорбит” Сотни людей пришли выразить свою скорбь в связи с терактом в Красногорском Крокусе.
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🎗️ На Южном моле свечами выложили надпись “Сочи скорбит” Сотни людей пришли выразить свою скорбь в связи с терактом в Красногорском Крокусе.