Приберут порты, возьмутся за РЖД. Государство накажет стивидоров за угольную пыль, на очереди — железные дороги

Стивидорные компании лишатся права аренды федеральных мощностей в портах, если будут нарушать экологическое законодательство — новая норма, подписанная на днях президентом, вступит в силу в следующем году.
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