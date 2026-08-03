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Регионы России

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Минздрав Ростовской области проверяет заражение школьницы ВИЧ и гепатитом в Азове

Минздрав Ростовской области проверяет заражение школьницы ВИЧ и гепатитом в Азове

Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области инициировал проверку городской больницы Азова после поступившей информации о возможном заражении несовершеннолетней пациентки ВИЧ и гепатитом С во время оказания ей медицинской помощи.

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