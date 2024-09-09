Губернатором Челябинской области официально выбрали Алексея Текслера

На Южном Урале подвели предварительные итоги губернаторских выборов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, после обработки 100% избирательных бюллетеней победу на выборах главы региона одержал действующий губернатор Алексей Текслер.
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