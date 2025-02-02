Душевная, купальники и ивенты следующей версии Girls' Frontline 2: Exilium Разработчики ...

Душевная, купальники и ивенты следующей версии Girls' Frontline 2: ExiliumРазработчики кроссплатформенной тактической игры Girls’ Frontline 2: Exilium опубликовали видео, которое презентует нам большую часть контента грядущей версии игры.
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