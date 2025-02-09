Удар в спину: польские либералы расправляются с проигравшими выборы консерваторами

1554 прочтения Вчера В Польше правящая «Гражданская коалиция» расправляется со своими предшественниками из «Права и справедливости», cтереотипно обвиняя всех в коррупции, — дело завели даже на экс-премьера Моравецкого.
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