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Магуайр об «МЮ»: «Мы все злы и стремимся выступить как можно лучше. Командный дух в порядке»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр высказался о последних результатах команды. «Я капитан и лидер раздевалки, я провел частные беседы с футболистами и менеджментом, которые останутся между нами.

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