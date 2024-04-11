О дивном новом мире: антиутопия Гарленда и экокатастрофа с Йовович

Режиссерский дебют Дева Пателя «Манкимэн», который критики уже назвали «Джон Уик в Мумбаи», антиутопия «Падение империи» с Кирстен Данст в главной роли и триллер «Дыши» с Миллой Йовович выходят на экраны российских кинотеатров уже в этот уикенд.