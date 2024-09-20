Трамп пригласил на сцену саммита IAC бывшего заложника ХАМАС Козлова

Экс-президент США и кандидат на предстоящих выборах главы государства Дональд Трамп в четверг, 19 сентября, во время саммита Израильско-американского совета (IAC) ненадолго пригласил на сцену бывшего заложника ХАМАС россиянина Андрея Козлова.
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