Трамп пригласил на сцену саммита IAC бывшего заложника ХАМАС Козлова

Экс-президент США и кандидат на предстоящих выборах главы государства Дональд Трамп в четверг, 19 сентября, во время саммита Израильско-американского совета (IAC) ненадолго пригласил на сцену бывшего заложника ХАМАС россиянина Андрея Козлова.