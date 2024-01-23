Китай внедряет подводные дата-центры

Китайская компания HiCloud, являющаяся структурой национального телекоммуникационного предприятия China Telecom провела успешные испытания первого модуля подводного дата-центра, работающего на коммерческой основе.
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