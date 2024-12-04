На митинге оппозиции в Тбилиси увидели людей с символикой ВСУ

На митинге сторонников грузинской оппозиции в Тбилиси заметили людей с символикой входящего в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) и воюющего на Украине «Грузинского национального легиона» (запрещенная в России террористическая группировка).
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