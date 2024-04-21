Уничтожение иранской РЛС: Израиль применил аэробаллистические ракеты Rocks в виде «болванок»

На днях авиация Израиля нанесла ограниченный ракетный удар по целям в Иране. По данным израильских СМИ, в воздушном нападении на авиабазу в Исфахане в ночь на 19 апреля участвовали 6 истребителей F-35I Adir ВВС Израиля.