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Каждый банковский перевод под прицелом? Что на самом деле изменится с 1 сентября

Каждый банковский перевод под прицелом? Что на самом деле изменится с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг получит право напрямую запрашивать сведения о денежных переводах россиян через Национальную систему платежных карт (НСПК) — оператора Системы быстрых платежей (СБП), платежной системы «Мир» и единого QR-кода.

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