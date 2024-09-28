Послание о Победе, «ядерная осень» и кожаная свадьба нефтехимиков: обзор событий недели

Раис Татарстана выступил в парламенте с ежегодным посланием, Владимир Путин объявил об изменениях в ядерной доктрине России, подготовка к саммиту БРИКС в Казани вышла на финишную прямую, исполнилось 3 года сделке СИБУРа и ТАИФа, Равиль Гайнутдин вновь избран председателем ДУМ РФ: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.