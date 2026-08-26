Что дешевле в 2026 году: личная машина, такси или каршеринг

Содержание автомобиля в 2026 году точно нельзя назвать недорогим удовольствием. Исполнительный директор Управления по работе с партнерами «СберЛизинга» Ашот Ерицян отмечает, что машина массового сегмента стоимостью 2-3 млн рублей, в среднем, обходится владельцу в 25-40 тысяч рублей в месяц, то есть в 300-480 тысяч рублей в год.