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За рулем

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Что дешевле в 2026 году: личная машина, такси или каршеринг

Что дешевле в 2026 году: личная машина, такси или каршеринг

Содержание автомобиля в 2026 году точно нельзя назвать недорогим удовольствием. Исполнительный директор Управления по работе с партнерами «СберЛизинга» Ашот Ерицян отмечает, что машина массового сегмента стоимостью 2-3 млн рублей, в среднем, обходится владельцу в 25-40 тысяч рублей в месяц, то есть в 300-480 тысяч рублей в год.

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