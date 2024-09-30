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В России появился вирус-троян с имитацией уведомлений от банков

В России появился вирус-троян с имитацией уведомлений от банков

Новый вирус может имитировать пуш-уведомления от банковских приложений и используется мошенниками.В России распространяется вирус-троян, который мошенники используют в новых комбинированных схемах обмана.

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