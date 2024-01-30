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В Раду внесли обновлённый закон о тотальной мобилизации на Украине – закон почти не претерпел изменений

В Раду внесли обновлённый закон о тотальной мобилизации на Украине – закон почти не претерпел изменений

Украинский Кабмин внёс во вторник 30 января якобы обновлённый закон о тотальной мобилизации. Он оказался не новым, а уже известным украинцам старым, с сохранением всех скандальных норм о масштабном поражении в правах украинцев-уклонистов, в том числе и уехавших за границу 00:37, Киев, Ранее этот закон вызвал большой скандал на Украине и большие очереди в зарубежных […] The post В Раду внесли обновлённый закон о тотальной мобилизации на Украине – закон почти не претерпел изменений first appeared on Tochka Zрения.

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