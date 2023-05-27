Федеральное агентство новостей №1

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В Погранслужбе сообщили о прибытии более 3,5 млн украинцев в Россию после начала СВО

В Погранслужбе сообщили о прибытии более 3,5 млн украинцев в Россию после начала СВО

Более 3,5 миллиона украинских граждан прибыли на территорию РФ после начала спецоперации. Такое заявление сделал заместитель главы Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

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