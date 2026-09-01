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МОСИНФОРМ

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Конкурс детского рисунка «Открой#Космос» стартовал в городе

Конкурс детского рисунка «Открой#Космос» стартовал в городе

В Москве 1 сентября стартовал конкурс рисунков для детей «Открой#Космос». Работы, набравшие наибольшее количество голосов в открытом голосовании, разместят на спутнике, который отправится в космос.

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