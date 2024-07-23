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Александрия в 15 раз собрала друзей

Александрия в 15 раз собрала друзей

Феерично и масштабно в 15 раз в агрогородке Александрия прошел традиционный праздник ´Купалле-2024´ (´Александрия собирает друзей´)!На берегу реки Днепр тысячи людей со всей Беларуси и стран ближнего зарубежья собрались, чтобы в очередной раз насладиться праздничной программой, которая по традиции включала в себя выставки-ярмарки, конкурсы и состяз .

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