В честь Дня Независимости более 3000 карагандинцев получат материальную помощь

Единовременную выплату получат многодетные семьи, у которых есть дошкольники, карагандинцы, принимавшие участие в событиях 17-18 декабря 1986 года в Казахстане, а также дети с положительным статусом ВИЧ, сообщает корреспондент сайта eKaraganda.