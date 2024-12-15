В честь Дня Независимости более 3000 карагандинцев получат материальную помощь

Единовременную выплату получат многодетные семьи, у которых есть дошкольники, карагандинцы, принимавшие участие в событиях 17-18 декабря 1986 года в Казахстане, а также дети с положительным статусом ВИЧ, сообщает корреспондент сайта eKaraganda.
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