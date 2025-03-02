Белый дом обратился ко всем странам после скандала с Зеленским

Администрация Трампа выступила с заявлением после скандала с Зеленским в овальном кабинете США не позволят другим государствам использовать их в своих интересах, следует из официального заявления Белого дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии