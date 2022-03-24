Россельхознадзор напоминает о профилактических мерах для предотвращения распространения АЧС

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям обращает внимание на высокую вероятность обострения эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней (далее – АЧС) в марте-апреле-мае 2022 года в связи с сезонной активизацией деятельности населения по выращиванию, перевозкам, реализации и убою свиней и поросят, перевозкам и реализации мясосырья и свиноводческой продукции непромышленной выработки, а также в связи с периодом размножения и возрастания миграционной активности дикого кабана.