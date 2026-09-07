💡☀️ Крым переходит на солнечную энергетику Ситуация с энергоснабжением в регионе улучшилась, а главное — активно внедряется альтернативная энергетика, сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым