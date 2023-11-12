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Закон и Порядок

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Пронзительная правда о войне — на сцене Театра Российской Армии спектакль «Третья ракета»

Пронзительная правда о войне — на сцене Театра Российской Армии спектакль «Третья ракета»

Кстати, на всем протяжении спектакля не покидало ощущение именно нахождения на поле боя. Пронзительная игра актеров настолько увлекла за собой, что потерялось ощущение реальности нахождения в зрительном зале.

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