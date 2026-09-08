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В Конгрессе США подчеркнули важность открытого диалога с Россией

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна подчеркнула, что открытый и прямой диалог с Российской Федерацией имеет решающее значение для преодоления глобальных противоречий и достижения долгосрочного урегулирования.

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