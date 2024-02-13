Политик Медведчук заявил французской прессе, что на украинских нацистов его не обменивали

Украинский политик и предприниматель Виктор Медведчук, в свое время бывший лидером ныне запрещенной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявил, что его не меняли на боевиков украинского нацистского батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).