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Политик Медведчук заявил французской прессе, что на украинских нацистов его не обменивали

Политик Медведчук заявил французской прессе, что на украинских нацистов его не обменивали

Украинский политик и предприниматель Виктор Медведчук, в свое время бывший лидером ныне запрещенной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявил, что его не меняли на боевиков украинского нацистского батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

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