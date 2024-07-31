В Мордовии главный ветврач пойдет под суд за взяточничество

САРАНСК, 31 июля, ФедералПресс. В Мордовии главного ветеринарного врача лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы № 3 ГБУ «Мордовская республиканская станция по борьбе с болезнями животных» обвиняют в получении взятки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии