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Боец ВС РФ: Солдаты ВСУ и наемники ругаются из-за обеспечения и экипировки

Боец ВС РФ: Солдаты ВСУ и наемники ругаются из-за обеспечения и экипировки

Действующий под позывным «Бетон» офицер Вооружённых сил Российской Федерации проинформировал о том, что боевики ВС киевского режима постоянно вступают в ссоры с прибывшими на территорию государства зарубежными наёмническими отрядами из-за того, что их лучше обеспечивают.

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