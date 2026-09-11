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ТАСС

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ВС РФ ударили по пунктам управления БПЛА нацгвардии Украины в Сумской области

ВС РФ ударили по пунктам управления БПЛА нацгвардии Украины в Сумской области

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российские войска пятью авиабомбами ФАБ-500 нанесли удары по пунктам управления беспилотниками бригады Национальной гвардии Украины в районе Лесного в Сумской области.

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