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Дела наши скорбнокультурные...Доколе?!

Дела наши скорбнокультурные...Доколе?!

Послушайте, господа хорошие из Депкульта Москвы. А почему 19 и 20 ноября в Школе современной пьесы, подведомственной вам, показывали отмененный спектакль режиссера Райхельгауза «Ангелы вышли покурить»? По многочисленным просьбам трудящихся? Не коробит, что этот русофоб радовался, когда в одесском Доме профсоюзов бандеровцы жгли живьем русских? Не смущает, что это пошлый маскарад в рясах, где монашки прибухивают и курят, где рубят крест и снимают трусы на фоне храма? Вы с какой целью пустили это на сцену театра? Поглумиться над СВО, русскими, православием? Или всё вместе и сразу? – Были у меня и бабы, и дети, и покупал я им часы и квартиры с машинами,- говорит ряженый митрополит в середине спектакля.

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