«Денвер» уступил «Миннесоте» с разницей в 45 очков, команды сыграют седьмой матч серии

«Миннесота» позволила набрать «Денверу» только 70 очков и перевела серию в седьмой матч. В ночь на 17 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) прошел шестой матч полуфинальной серии плей-офф НБА, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Денвер Наггетс».