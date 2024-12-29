В России создаётся система акустической разведки маршрутов БПЛА на основе гидрофонов В России завершается работа над созданием системы акустической разведки маршрутов движения украинских беспилотников.
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В России создаётся система акустической разведки маршрутов БПЛА на основе гидрофонов В России завершается работа над созданием системы акустической разведки маршрутов движения украинских беспилотников.
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