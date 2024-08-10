КГБ Белоруссии ввёл режим КТО на границе с Украиной

КГБ Беларуси по Гомельской области ввёл режим контртеррористической операции на границе с Украиной.ОБНОВЛЕНО: "В Белоруссии не вводились никакие режимы КТО в приграничных районах страны, как пишут российские телеграм-каналы", сообщает телеграм-канал "Белорусский силовик".