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КГБ Белоруссии ввёл режим КТО на границе с Украиной

КГБ Белоруссии ввёл режим КТО на границе с Украиной

КГБ Беларуси по Гомельской области ввёл режим контртеррористической операции на границе с Украиной.ОБНОВЛЕНО: "В Белоруссии не вводились никакие режимы КТО в приграничных районах страны, как пишут российские телеграм-каналы", сообщает телеграм-канал "Белорусский силовик".

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